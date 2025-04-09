Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sex sells

SAT.1Staffel 9Folge 41vom 09.04.2025
Sex sells

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Sex sells

23 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Nach einem Kurzurlaub findet eine 32-jährige Ehefrau ihren Mann blutüberströmt im Wohnzimmer der gemeinsamen Villa. Der Mann wurde mit fünf Stichen in den Rücken brutal ermordet. Das Seltsame: Es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch, und der Ehemann hatte kurz vor seinem Tod Sex. Als auch noch das Alibi der Ehefrau platzt, wird sie plötzlich vom Opfer zur Verdächtigen. Hat sich in der Villa ein Ehedrama abgespielt?

