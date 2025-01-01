K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Auf der Flucht
22 Min.Ab 12
Während der Überführung eines Kronzeugen kommt es vor dem Gerichtsgebäude zu einer wilden Schießerei. Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel. Der Kronzeuge konnte den Tätern entkommen, doch jetzt fehlt jede Spur von ihm. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine gefährliche Hetzjagd. Können sie den wichtigen Zeugen vor den Killern finden?
