K 11 - Kommissare im Einsatz

Das 50.000-Euro-Baby

SAT.1Staffel 9Folge 48
Folge 48: Das 50.000-Euro-Baby

22 Min.Ab 12

Die fünf Monate alte Lilly wird gekidnappt. Die Eltern weigern sich, zur Polizei zu gehen. Als die Kommissare Tage später von der Entführung erfahren, scheint bereits alles verloren zu sein. Der Vater, selbst noch ein halbes Kind, tut alles, um die Ermittlungen zu sabotieren. Was wollen die jungen Eltern vertuschen?

