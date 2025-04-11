Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 49vom 11.04.2025
Folge 49: Der Scharlatan

23 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Ein junges Mädchen liegt ermordet im Wald. Es ist wie ein Engel aufgebahrt und der Leichnam bizarr geschmückt. Haben es die Kommissare mit einem Ritualmord zu tun? Die Tote wurde vor drei Jahren von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Durch einen Brief können die Kommissare herausfinden, dass das Mädchen zuletzt in einer mysteriösen Kommune gelebt hat. Als sich Kommissarin Rietz in die Kommune einschleust, wird schnell klar, dass der Mörder hier zu finden ist ...

SAT.1
