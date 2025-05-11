K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 497: Intrigantenstadl
23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Der neue Star am Volksmusikhimmel erhält massive Morddrohungen und bittet die Kommissare des K11 um Hilfe, bricht aber bei ihrem ersten Treffen plötzlich tot zusammen. Todesursache ist eine Atemlähmung - verursacht durch eine Überdosis Atropin. Wer hatte ein Motiv, ihm das Gift zu verabreichen? Schnell gibt es einige Verdächtige, und die Fassade der heilen Volksmusikwelt beginnt zu bröckeln ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1