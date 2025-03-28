K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Blutiger Sonntag
23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Mord auf der Herrentoilette eines Nobelrestaurants: der Tote - ein Frauenheld. Unter Verdacht geraten die betrogene Ehefrau und die Geliebte des Opfers. Beide trafen kurz vor der Tat im Lokal unverhofft aufeinander und lieferten sich einen handfesten Streit. Wollte eine der beiden Frauen die öffentliche Demütigung des Casanovas nicht hinnehmen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1