Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiger Sonntag

SAT.1Staffel 9Folge 61vom 28.03.2025
Blutiger Sonntag

Blutiger SonntagJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 61: Blutiger Sonntag

23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Mord auf der Herrentoilette eines Nobelrestaurants: der Tote - ein Frauenheld. Unter Verdacht geraten die betrogene Ehefrau und die Geliebte des Opfers. Beide trafen kurz vor der Tat im Lokal unverhofft aufeinander und lieferten sich einen handfesten Streit. Wollte eine der beiden Frauen die öffentliche Demütigung des Casanovas nicht hinnehmen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen