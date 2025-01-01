K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Tödliche Telefonate
23 Min.Ab 12
Ein unbekannter Mann terrorisiert die Mitarbeiterinnen einer Astro-Hotline mit perversen Anrufen. Kurz darauf liegt eine der jungen Frauen tot im Hinterhof. Die Kommissare versuchen, den anonymen Anrufer zu ermitteln - ohne Erfolg. Die Anrufe gehen weiter, und plötzlich verschwindet eine weitere Mitarbeiterin ...
