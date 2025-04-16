K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Herzschmerz
23 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Ein Mann liegt tot in seiner Garage. Zunächst deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Die Ehefrau sagt aus, dass ihr Mann herzkrank war. Doch dann die Überraschung: Der Herzschrittmacher des Mannes wurde manipuliert. Auf der Suche nach einem Motiv finden die Kommissare heraus, dass die Ehe nicht so glücklich war wie die Frau des Toten behauptet: Ihr Mann hat sie regelmäßig betrogen. Hat sie die Demütigungen nicht mehr ertragen und sich an ihm gerächt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1