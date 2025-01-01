Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexfalle Internet

SAT.1Staffel 9Folge 68
Folge 68: Sexfalle Internet

23 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter meldet ihre Tochter als vermisst. Zuletzt hatte sich das Mädchen mit einer Freundin und zwei unbekannten Jungs aus dem Internet getroffen. Die Freundin taucht wieder auf, kann sich aber an fast nichts erinnern. Offenbar wurden die Mädchen mit KO-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Eine ärztliche Untersuchung der Freundin bestätigt außerdem: Sie wurde sexuell missbraucht. Was haben die Internettäter mit dem zweiten Mädchen vor?

