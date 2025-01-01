Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Überfall am Sexparkplatz

SAT.1Staffel 9Folge 69
23 Min.Ab 12

Eine junge Frau gerät nachts in eine vermeintliche Polizeikontrolle. Sie wird vergewaltigt. Der angebliche Täter: ein Freund und Kollege von Kommissar Naseband. Die Beweislast ist erdrückend. Das Opfer kann den Verdächtigen sogar identifizieren. Dennoch glaubt der Kommissar seinem Freund. Traut er wirklich dem Richtigen?

