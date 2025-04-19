K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Alte Wunden
23 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Eine junge Frau wird am helllichten Tag brutal in ihrer Wohnung vergewaltigt. Der Täter hinterlässt keine Spuren, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt. Doch am Tatort taucht eine ehemalige Kollegin von Kommissarin Rietz auf. Sie wurde vor einem Jahr ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung. Zufall? Oder gibt es eine Verbindung zwischen der Ex-Kollegin und dem aktuellen Fall?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1