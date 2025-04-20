Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 77vom 20.04.2025
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Auf einer Party wird ein Medizinstudent mit einer gefährlichen Überdosis an Schlaftabletten vergiftet. Jeder Partygast könnte der Täter sein. Hat sich seine Ex-Freundin aus Eifersucht gerächt? Oder wollte der mit Arzneimitteln dealende Kommilitone einen Mitwisser beseitigen? Noch mehr Partygäste haben ein Motiv, doch wer steckt wirklich hinter dem feigen Anschlag?

