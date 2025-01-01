Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die verschwundene Ehefrau

SAT.1Staffel 9Folge 79
Die verschwundene Ehefrau

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Die verschwundene Ehefrau

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau verschwindet spurlos aus ihrer Villa. Ihr Ehemann ist in größter Sorge - seine Frau ist schwanger. Als ihr Handy zertreten im Garten der Villa gefunden wird, wird klar, wie ernst die Lage ist. Je länger die Kommissare im Umfeld der Vermissten ermitteln, desto klarer wird eins: Die Ehe war alles andere als harmonisch. Was steckt wirklich hinter dem Verschwinden der Schwangeren?

