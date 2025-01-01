Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Enttäuschte Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 81
Enttäuschte Liebe

Enttäuschte LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 81: Enttäuschte Liebe

21 Min.Ab 12

Ein Sexualstraftäter wird während eines Freigangs brutal ermordet. Der Vater seines damaligen Opfers wollte mit allen Mitteln die baldige Entlassung des Vergewaltigers verhindern. Hat er den Peiniger seiner Tochter zur Strecke gebracht? Als die Kommissare obszöne Briefe finden, die der Häftling dem Opfer vor Kurzem noch geschrieben hat, erhärtet sich der Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen