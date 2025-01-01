Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kantinen-Krieg

SAT.1Staffel 9Folge 83
Kantinen-Krieg

Kantinen-KriegJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Kantinen-Krieg

23 Min.Ab 12

Eine 39-jährige Kantinenangestellte wird in ihrer Wohnung brutal niedergestochen. Ihr Leichnam ist von Messerstichen und Hämatomen übersät. Ein Mord aus Hass? Die Kommissare ermitteln am Arbeitplatz der Toten. Dort herrscht Mobbing-Terror pur - Zickenkrieg, Neid, ausgefahrene Ellbogen. Die Liste der Verdächtigen ist lang ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen