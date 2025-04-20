Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mysteriöse Entführung

SAT.1Staffel 9Folge 84vom 20.04.2025
Mysteriöse Entführung

Mysteriöse EntführungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 84: Mysteriöse Entführung

21 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Ein Ehepaar hat ein Erpresservideo erhalten. Es soll 200.000 Euro zahlen, wenn es seine Tochter lebend wiedersehen will. Aber die beiden haben überhaupt keine Kinder. Zudem lebt das Ehepaar von Hartz IV und kann keinesfalls das gewünschte Lösegeld zahlen. Für die Kommissare ein Rätsel. Liegt hier etwa eine tragische Verwechslung vor? Wer ist die junge Frau und wer sollte ursprünglich erpresst werden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen