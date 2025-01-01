K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Hilferuf einer Vermissten
21 Min.Ab 12
In der Umkleidekabine einer Modeboutique macht die Verkäuferin eine schreckliche Entdeckung: ein Hilferuf, geschrieben mit Blut. Die Kommissare finden heraus, dass das Blut von einer jungen Frau stammt, die vor einem Jahr spurlos verschwunden ist. Wird sie seitdem gefangen gehalten? Die Kommissare erhoffen sich Informationen von der Adoptiv-Familie des Mädchens. Doch dort stoßen sie nur auf eine Mauer des Schweigens. Soll das Mädchen gar nicht wiedergefunden werden?
