Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hilferuf einer Vermissten

SAT.1Staffel 9Folge 87
Hilferuf einer Vermissten

Hilferuf einer VermisstenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Hilferuf einer Vermissten

21 Min.Ab 12

In der Umkleidekabine einer Modeboutique macht die Verkäuferin eine schreckliche Entdeckung: ein Hilferuf, geschrieben mit Blut. Die Kommissare finden heraus, dass das Blut von einer jungen Frau stammt, die vor einem Jahr spurlos verschwunden ist. Wird sie seitdem gefangen gehalten? Die Kommissare erhoffen sich Informationen von der Adoptiv-Familie des Mädchens. Doch dort stoßen sie nur auf eine Mauer des Schweigens. Soll das Mädchen gar nicht wiedergefunden werden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen