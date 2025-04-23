Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verräterische Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 90vom 23.04.2025
Folge 90: Verräterische Liebe

21 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Ein junger Graffiti-Künstler wird brutal erschlagen. Unter Verdacht gerät sein Mitbewohner. Wollte der seinen größten Konkurrenten ausschalten? Doch dann rückt ein bekannter Galerist ins Visier der Ermittlungen. Er soll unglücklich in den Toten verliebt gewesen sein ...

