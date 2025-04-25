Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiger Alleingang

SAT.1Staffel 9Folge 95vom 25.04.2025
Blutiger Alleingang

Blutiger AlleingangJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 95: Blutiger Alleingang

23 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Ein stadtbekannter Zuhälter stirbt unter mysteriösen Umständen in einer Tiefgarage. Die 18-jährige Sandy H. findet die Leiche nur wenige Minuten nach der Tat. Die Kommissare vom K11 nehmen die Ermittlungen auf. Doch schon bald gerät die junge Frau selbst in Gefahr. Will der Mörder auf Nummer sicher gehen und die mögliche Zeugin aus dem Weg räumen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen