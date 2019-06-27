Thermomix gegen Profikoch: Thai-CurryJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 20: Thermomix gegen Profikoch: Thai-Curry
45 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12
Ein Klassiker der asiatischen Küche ist das Thai-Curry. Exotische Zutaten wie Kokosmilch, Curry-Paste, Zitronengras und Kreuzkümmel verleihen dem Gericht die besondere Note. Der Thermomix hat ein Hähnchen-Brokkoli-Curry in seinem Repertoire. Gelingt "K1Magazin"-Reporterin Madita van Hülsen mit ihrer Küchenmaschine tatsächlich ein gutes thailändisches Gericht? Oder liegt Profikoch Stefan Ziemann mit Topf und Herd vorn? Und: Optimale Reisebuchung - Reisebüro oder Internet? Rechte: kabel eins
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins