K1 Magazin

Thermomix gegen Profikoch: Thai-Curry

Kabel EinsStaffel 2019Folge 20vom 27.06.2019
Thermomix gegen Profikoch: Thai-Curry

45 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12

Ein Klassiker der asiatischen Küche ist das Thai-Curry. Exotische Zutaten wie Kokosmilch, Curry-Paste, Zitronengras und Kreuzkümmel verleihen dem Gericht die besondere Note. Der Thermomix hat ein Hähnchen-Brokkoli-Curry in seinem Repertoire. Gelingt "K1Magazin"-Reporterin Madita van Hülsen mit ihrer Küchenmaschine tatsächlich ein gutes thailändisches Gericht? Oder liegt Profikoch Stefan Ziemann mit Topf und Herd vorn? Und: Optimale Reisebuchung - Reisebüro oder Internet? Rechte: kabel eins

