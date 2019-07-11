Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Labskaus bis Mockturtle: Wie beliebt sind regionale Spezialitäten der deutschen Küche?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 22vom 11.07.2019
Von Labskaus bis Mockturtle: Wie beliebt sind regionale Spezialitäten der deutschen Küche?

Folge 22: Von Labskaus bis Mockturtle: Wie beliebt sind regionale Spezialitäten der deutschen Küche?

44 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12

Jede Ecke Deutschlands bietet besondere Speisen und Getränke, die oft eine lange Tradition und eine besondere Geschichte haben. Doch wie gut kennen wir uns in der deutschen Küche aus? "K1 Magazin"-Reporterin Kathy Weber hat das auf dem Foodtruck-Festival in Fürstenfeldbruck herausgefunden. Kennen die Streetfood-Fans Mockturtle, Labskaus und die Braunschweiger Mumme? Und: Thermomix gegen Profikoch: Nudelsalat / Rauchfreie Grills im Test. Rechte: kabel eins

