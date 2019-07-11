Von Labskaus bis Mockturtle: Wie beliebt sind regionale Spezialitäten der deutschen Küche?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Von Labskaus bis Mockturtle: Wie beliebt sind regionale Spezialitäten der deutschen Küche?
44 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12
Jede Ecke Deutschlands bietet besondere Speisen und Getränke, die oft eine lange Tradition und eine besondere Geschichte haben. Doch wie gut kennen wir uns in der deutschen Küche aus? "K1 Magazin"-Reporterin Kathy Weber hat das auf dem Foodtruck-Festival in Fürstenfeldbruck herausgefunden. Kennen die Streetfood-Fans Mockturtle, Labskaus und die Braunschweiger Mumme? Und: Thermomix gegen Profikoch: Nudelsalat / Rauchfreie Grills im Test. Rechte: kabel eins
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins