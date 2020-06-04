Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Peter Giesel deckt auf: Seine härtesten Fälle

Kabel EinsStaffel 2020Folge 11vom 04.06.2020
48 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12

Vom Waschmaschinenmonteur bis zur Reinigungskraft - Kabel Eins-Reporter Peter Giesel sucht in seinem Format "Achtung Abzocke" nach seriösen Handwerkern und Dienstleistern in Deutschland. Doch bei seinen Tests mit versteckter Kamera finden sich immer wieder schwarze Schafe. Und: Baupfusch in Deutschland: Wie der Traum vom Haus zum Albtraum wird / Heimwerken leichtgemacht: Neues Zubehör im Test

