Peter Giesel deckt auf: Seine härtesten FälleJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 11: Peter Giesel deckt auf: Seine härtesten Fälle
48 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Vom Waschmaschinenmonteur bis zur Reinigungskraft - Kabel Eins-Reporter Peter Giesel sucht in seinem Format "Achtung Abzocke" nach seriösen Handwerkern und Dienstleistern in Deutschland. Doch bei seinen Tests mit versteckter Kamera finden sich immer wieder schwarze Schafe. Und: Baupfusch in Deutschland: Wie der Traum vom Haus zum Albtraum wird / Heimwerken leichtgemacht: Neues Zubehör im Test
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
