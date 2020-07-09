Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt

Kabel EinsStaffel 2020Folge 15vom 09.07.2020
Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt

K1 Magazin

Folge 15: Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt

50 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12

Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall "abgezockt" werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Mit 200 km/h durchs Wohngebiet: Ein Stadtteil im Streit mit der Bahn / Massagegeräte für unter 40 Euro: Welches hilft wirklich gegen Rückenschmerzen?

