Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrtJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 15: Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt
50 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall "abgezockt" werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Mit 200 km/h durchs Wohngebiet: Ein Stadtteil im Streit mit der Bahn / Massagegeräte für unter 40 Euro: Welches hilft wirklich gegen Rückenschmerzen?
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
