Zurück im "Kastanienhof" - Wie geht es nach Frank Rosins Besuch weiter?

Kabel EinsStaffel 2020Folge 19vom 06.08.2020
Folge 19: Zurück im "Kastanienhof" - Wie geht es nach Frank Rosins Besuch weiter?

47 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12

Die Corona-Pandemie hat das Lokal "Zum Kastanienhof" in der Nähe von Leipzig hart getroffen. Besitzer Inko Bode ist verzweifelt. Einen Großteil seiner Mitarbeiter musste er bereits wegen der fehlenden Einnahmen in Kurzarbeit schicken. Restaurantretter Frank Rosin unterstützt das Traditionshaus in der Krise. Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.

