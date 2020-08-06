Zurück im "Kastanienhof" - Wie geht es nach Frank Rosins Besuch weiter?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 19: Zurück im "Kastanienhof" - Wie geht es nach Frank Rosins Besuch weiter?
47 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Die Corona-Pandemie hat das Lokal "Zum Kastanienhof" in der Nähe von Leipzig hart getroffen. Besitzer Inko Bode ist verzweifelt. Einen Großteil seiner Mitarbeiter musste er bereits wegen der fehlenden Einnahmen in Kurzarbeit schicken. Restaurantretter Frank Rosin unterstützt das Traditionshaus in der Krise. Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins