Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo wenigerJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 2: Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo weniger
45 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12
Marion und Thomas haben als Kandidaten bei Rosins Fettkampf 2019 die Kilos purzeln lassen: Marion verlor 27 Kilogramm Gewicht, Thomas mehr als 46 Kilogramm. Für beide hat die Teilnahme an der TV-Sendung ihr Leben nachhaltig verändert. Heute, ein Jahr später, wollen sie ihre Erfahrungen weitergeben und unterstützen zwei andere Übergewichtige beim Abnehmen. Das "K1 Magazin" hat die beiden Coaches begleitet. Und: Thermomix gegen Profikoch: Lachs mit Brokkoli
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins