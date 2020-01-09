Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo weniger

Kabel EinsStaffel 2020Folge 2vom 09.01.2020
Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo weniger

Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo wenigerJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 2: Die große Abnehm-Challenge: 3 Monate - 2 Kandidaten - 1 Ziel: 30 Kilo weniger

45 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12

Marion und Thomas haben als Kandidaten bei Rosins Fettkampf 2019 die Kilos purzeln lassen: Marion verlor 27 Kilogramm Gewicht, Thomas mehr als 46 Kilogramm. Für beide hat die Teilnahme an der TV-Sendung ihr Leben nachhaltig verändert. Heute, ein Jahr später, wollen sie ihre Erfahrungen weitergeben und unterstützen zwei andere Übergewichtige beim Abnehmen. Das "K1 Magazin" hat die beiden Coaches begleitet. Und: Thermomix gegen Profikoch: Lachs mit Brokkoli

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen