Zurück in Cottbus: Wie geht es weiter in der Kutzeburger Mühle?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 20: Zurück in Cottbus: Wie geht es weiter in der Kutzeburger Mühle?
45 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Gastronom Norman Pötschke betreibt die Hofgaststätte "Kutzeburger Mühle" südlich von Cottbus. Eigentlich wollte er gar kein eigenes Restaurant betreiben. Doch der 38-Jährige ließ sich damals vom Verpächter und den Kollegen überzeugen. Plötzlich ist er Chef und muss den ganzen Laden schmeißen. Im Sommer ist viel los, im Winter tote Hose. Bekommt er das in den Griff? Frank Rosin zeigt ihm, worauf es ankommt. Und: Wiedersehen mit Rosin-Wirten: Wie meistern sie die Corona-Krise? Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins