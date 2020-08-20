Schweigen, Beten, Handyverbot - die größten Herausforderungen bei "Ab ins Kloster"Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 21: Schweigen, Beten, Handyverbot - die größten Herausforderungen bei "Ab ins Kloster"
45 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Das TV-Experiment "Ab ins Kloster" stellt für viele Jugendliche eine große Herausforderung dar. Ganz ohne Smartphone müssen sie den Alltag im Kloster überstehen und strenge Regeln befolgen. Doch wie werden die Teenies diese Aufgabe meistern? Und: Folien, Hüllen, Panzerglas - was schützt das Handy wirklich? Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
12
Copyrights:© Kabel Eins