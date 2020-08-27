Zurück aus dem Kloster: Wie geht es weiter mit Marcel?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Zurück aus dem Kloster: Wie geht es weiter mit Marcel?
46 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Drei junge Männer im Shaolin Tempel - ein Kulturschock. Von Werten und Pflichten halten sie nicht viel. Oder haben nie gelernt, was sie bedeuten. Sie wollen Spaß haben und lassen sich treiben. Als Teilnehmer des TV-Experiments "Ab ins Kloster" werden die Drei im Shaolin Tempel Europe in Rheinland-Pfalz mit einer ganz anderen Art des Lebens konfrontiert. Was hat diese Erfahrung bewirkt? Und wie beeinflusst es das Leben danach? Wir haben Marcel neun Monate später noch einmal getroffen. Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
