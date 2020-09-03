Thema u. a.: Zurück aus dem Kloster: Was machen Celina und Cece heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 23: Thema u. a.: Zurück aus dem Kloster: Was machen Celina und Cece heute?
45 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12
Das K1 Magazin präsentiert Ihnen wöchentlich interessante Hintergründe aktueller Themen aus den Bereichen Wissenschaft & Technik, Umwelt & Soziales sowie Politik & Wirtschaft ... Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins