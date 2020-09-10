Vom Kloster zu "Promi Big Brother": Wie geht es für Alessia Herren weiter?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.09.2020
Bei "Ab ins Kloster!" sorgte keine Teilnehmerin für so viel Aufregung wie Alessia Herren. Sie brach Regeln, rastete aus und brach das TV-Experiment vorzeitig ab. Die Tochter von Schlagerstar Willi Herren polarisiert mit ihrer unangepassten und direkten Art, auch als sie für drei Tage bei Promi Big Brother einzog. Im "K1 Magazin" blicken sie und ihr prominenter Vater zurück und verraten, wie sich die Vater-Tochter-Beziehung seitdem verändert hat. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
