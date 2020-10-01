Zum Inhalt springenBarrierefrei
Indoor-Wasserparks im Test - Tropical Islands vs. Rulantica

Kabel EinsStaffel 2020Folge 27vom 01.10.2020
45 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12

Tropical Island, 50 Kilometer südlich von Berlin, zählt zu den größten Indoor-Wasserwelten. Der neueste Konkurrent heißt Rulantica und steht in Rust in der Nähe des Europaparks. Doch welcher Park hat mehr zu bieten? Wie teuer sind Übernachtung und Essen? Und was ist bei einem Aufenthalt unter Corona-Bedingungen zu beachten? Das "K1 Magazin" macht den Vergleich. Und: Schluss mit Plastik - Wie gut ist Öko-Einweggeschirr? Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.

