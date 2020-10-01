Indoor-Wasserparks im Test - Tropical Islands vs. RulanticaJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 27: Indoor-Wasserparks im Test - Tropical Islands vs. Rulantica
45 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Tropical Island, 50 Kilometer südlich von Berlin, zählt zu den größten Indoor-Wasserwelten. Der neueste Konkurrent heißt Rulantica und steht in Rust in der Nähe des Europaparks. Doch welcher Park hat mehr zu bieten? Wie teuer sind Übernachtung und Essen? Und was ist bei einem Aufenthalt unter Corona-Bedingungen zu beachten? Das "K1 Magazin" macht den Vergleich. Und: Schluss mit Plastik - Wie gut ist Öko-Einweggeschirr? Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins