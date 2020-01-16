Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Rosins Fettkampf, Runde zwei: Wer muss gehen?

Kabel EinsStaffel 2020Folge 3vom 16.01.2020
Rosins Fettkampf, Runde zwei: Wer muss gehen?

Rosins Fettkampf, Runde zwei: Wer muss gehen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 3: Rosins Fettkampf, Runde zwei: Wer muss gehen?

45 Min.Folge vom 16.01.2020Ab 12

Die Diät-Challenge von Sternekoch Frank Rosin ist in vollem Gange. In der ersten Runde musste Thomas aus dem Team von Lindenstraßen-Star Rebecca Simoneit-Barum den Fettkampf verlassen. Trifft es heute einen Kandidaten der Gegner rund um Mallorca-Sänger Willi Herren? Das "K1 Magazin" hat die Person nach dem Ausscheiden aus Rosins Fettkampf begleitet. Konnte sie oder er weiter abnehmen? Und: Thermomix gegen Profikoch - Diät-Duell mit Low Carb-Pizza

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen