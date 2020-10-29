Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Trend "Intim-OP"

Kabel EinsStaffel 2020Folge 30vom 29.10.2020
45 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12

Geschlechtsteil-Operationen haben laut Studien in den letzten Jahren stark zugenommen. Kleinere Schamlippen, ein größerer Penis - immer häufiger legen sich Menschen dafür unters Messer. Warum ist das so? Wie laufen solche Eingriffe ab? Welche Risiken gibt es? Im "K1 Magazin" erklären Ärzte und Sex-Expertin Paula Lambert den Trend "Intim-OP". Dabei spricht die 25-jährige Lilith ganz offen über ihre Schamlippenkorrektur. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

