Folge 30: Trend "Intim-OP"
45 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Geschlechtsteil-Operationen haben laut Studien in den letzten Jahren stark zugenommen. Kleinere Schamlippen, ein größerer Penis - immer häufiger legen sich Menschen dafür unters Messer. Warum ist das so? Wie laufen solche Eingriffe ab? Welche Risiken gibt es? Im "K1 Magazin" erklären Ärzte und Sex-Expertin Paula Lambert den Trend "Intim-OP". Dabei spricht die 25-jährige Lilith ganz offen über ihre Schamlippenkorrektur. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
