Schluss mit Schnarchen? Die neuesten Anti-Schnarch-Produkte im Test

Kabel EinsStaffel 2020Folge 31vom 05.11.2020
Mindestens jeder fünfte Deutsche schnarcht regelmäßig - und das in einer Lautstärke von bis zu 85 Dezibel. Das ist so laut wie ein Rasenmäher. Vor allem die Partner der Säger leiden darunter. Das "K1 Magazin" testet die neuesten Anti-Schnarch-Hilfsmittel: Ein Nasen-Silikon-Röhrchen, ein Vibrations-Gurt, eine spezielle Zahn-Schiene und ein Kissen. Welches Produkt hilft wirklich? Und: 5 Tipps für die Hausapotheke / Die wichtigsten Fragen zum Thema "Erkältung". Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

