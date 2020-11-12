Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Kabel EinsStaffel 2020Folge 32vom 12.11.2020
Folge 32: Video-Chat statt Arztpraxis: Wie gut sind neue Online-Sprechstunden?

45 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Mit steigenden Corona-Fallzahlen meiden aktuell viele Menschen den Gang in die Arztpraxis, meist aus Angst, sich im Wartezimmer mit dem COVID-19-Virus anzustecken. Die Alternative: neue Onlinesprechstunden, bei welchen Ärzte die Patienten per Videochat untersuchen. Das "K1 Magazin" testet die größten Anbieter von Videosprechstunden in Deutschland. Und: Von der Kopf-Hängematte bis zum Rückenstrecker: Was hilft bei Verspannungen? Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

