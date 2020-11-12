Video-Chat statt Arztpraxis: Wie gut sind neue Online-Sprechstunden?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 32: Video-Chat statt Arztpraxis: Wie gut sind neue Online-Sprechstunden?
45 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Mit steigenden Corona-Fallzahlen meiden aktuell viele Menschen den Gang in die Arztpraxis, meist aus Angst, sich im Wartezimmer mit dem COVID-19-Virus anzustecken. Die Alternative: neue Onlinesprechstunden, bei welchen Ärzte die Patienten per Videochat untersuchen. Das "K1 Magazin" testet die größten Anbieter von Videosprechstunden in Deutschland. Und: Von der Kopf-Hängematte bis zum Rückenstrecker: Was hilft bei Verspannungen? Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
