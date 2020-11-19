Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sanitäter am Limit: Der harte Alltag der Johanniter Unfallhilfe

Kabel EinsStaffel 2020Folge 33vom 19.11.2020
Folge 33: Sanitäter am Limit: Der harte Alltag der Johanniter Unfallhilfe

45 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und Mitarbeiter, die 24-Stunden-Schichten absolvieren: Das ist die Johanniter Unfallhilfe am Klinikum Magdeburg. 3.000 Einsätze fahren die Rettungswagen dort jedes Jahr. Durch die Corona-Pandemie ist die ohnehin anspruchsvolle Arbeit der Lebensretter noch schwieriger geworden. Das "K1 Magazin" begleitet den harten Arbeitsalltag der Sanitäter und Notärzte. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

Kabel Eins
