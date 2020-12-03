Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 35vom 03.12.2020
Folge 35: Rosins Restaurants: Dritter Lockdown für's "Op de Limeke"

91 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Vor zwei Jahren hat der gelernte Kaufmann Stefan Kranz in Verl bei Gütersloh das Lokal "Op de Limeke" übernommen. Dafür hat er seine kompletten Ersparnisse investiert und zusätzlich einen Kredit aufgenommen, doch das Geschäft läuft schlecht. Frank Rosin greift dem Wirt unter die Arme und erarbeitet mit ihm ein neues Konzept. Wie geht es Stefan zehn Monate danach? Und: Rosins Wirte: Wie meistern sie die Corona-Krise? / Thermomix gegen Profikoch: Schweinefilet im Speckmantel. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

