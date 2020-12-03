Rosins Restaurants: Dritter Lockdown für's "Op de Limeke"Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 35: Rosins Restaurants: Dritter Lockdown für's "Op de Limeke"
91 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
Vor zwei Jahren hat der gelernte Kaufmann Stefan Kranz in Verl bei Gütersloh das Lokal "Op de Limeke" übernommen. Dafür hat er seine kompletten Ersparnisse investiert und zusätzlich einen Kredit aufgenommen, doch das Geschäft läuft schlecht. Frank Rosin greift dem Wirt unter die Arme und erarbeitet mit ihm ein neues Konzept. Wie geht es Stefan zehn Monate danach? Und: Rosins Wirte: Wie meistern sie die Corona-Krise? / Thermomix gegen Profikoch: Schweinefilet im Speckmantel. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins