Zurück im "Waffelwunder": Wie ergeht es Wirtin Geli im Lockdown?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 38: Zurück im "Waffelwunder": Wie ergeht es Wirtin Geli im Lockdown?
46 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12
Die gelernte Restaurantfachfrau Geli hat sich vor drei Jahren ihren großen Traum erfüllt und ein eigenes Café eröffnet: das "Waffelwunder" in Nordhausen, Thüringen. Obwohl die 36-jährige Mutter 60 Stunden pro Woche arbeitet und wenig Zeit für ihre Tochter hat, läuft der Laden alles andere als rund. Kann Profi Frank Rosin hier noch helfen? Das "K1 Magazin" war zwei Monate nach Rosins Besuch noch einmal vor Ort. Und: Heiß und lecker: Das große Crêpe-Duell. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins