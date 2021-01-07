Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Zurück im "Waffelwunder": Wie ergeht es Wirtin Geli im Lockdown?

Kabel Eins Staffel 2020 Folge 38 vom 07.01.2021
K1 Magazin

46 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12

Die gelernte Restaurantfachfrau Geli hat sich vor drei Jahren ihren großen Traum erfüllt und ein eigenes Café eröffnet: das "Waffelwunder" in Nordhausen, Thüringen. Obwohl die 36-jährige Mutter 60 Stunden pro Woche arbeitet und wenig Zeit für ihre Tochter hat, läuft der Laden alles andere als rund. Kann Profi Frank Rosin hier noch helfen? Das "K1 Magazin" war zwei Monate nach Rosins Besuch noch einmal vor Ort. Und: Heiß und lecker: Das große Crêpe-Duell. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

