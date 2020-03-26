Burgerladen in der Krise: Was wurde aus dem "David & Goliath"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 8: Burgerladen in der Krise: Was wurde aus dem "David & Goliath"?
48 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Das "David & Goliath" ist ein kleines Lokal in Darmstadt. Die Spezialität: Burger. Doch Wirt Andreas kämpft ums wirtschaftliche Überleben. Es kommen zu wenige Gäste. Kann Frank Rosin dem Gastronomen helfen? Und wie ist die Situation für den Wirt in diesen Tagen der Corona-Krise? Das "K1 Magazin" war noch einmal in Darmstadt. Und: Kaufen auf Vorrat: Wie lange bleiben Lebensmittel mindestens haltbar?
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins