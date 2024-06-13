Klare Ansagen oder Kauderwelsch? Dolmetscher-Apps im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 20: Klare Ansagen oder Kauderwelsch? Dolmetscher-Apps im Test
45 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
Im nächsten Urlaub ganz einfach in der Landessprache kommunizieren - das versprechen Dolmetscher-Apps, die Schrift und Sprachen in Sekundenschnelle übersetzen. Doch wie gut und zuverlässig funktioniert die Verständigung damit? Und welche App eignet sich am besten? Die K1 Magazin-Reporterinnen Marina Kornath und Gloria Gotz stellen Google Translate, DeepL und iTranslate auf die Probe und testen die Apps in typischen Urlaubssituationen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins