K11 - Die neuen Fälle
Folge 15: Mord im Mädcheninternat
23 Min.Ab 12
Mord im Mädcheninternat: An der Badestelle vor einem elitären Mädcheninternat wird eine Lehrerin ermordet aufgefunden. Tatverdächtig scheinen über hundert Schülerinnen zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen