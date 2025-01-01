Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Mord im Mädcheninternat

SAT.1Staffel 1Folge 15
Mord im Mädcheninternat

Mord im MädcheninternatJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 15: Mord im Mädcheninternat

23 Min.Ab 12

Mord im Mädcheninternat: An der Badestelle vor einem elitären Mädcheninternat wird eine Lehrerin ermordet aufgefunden. Tatverdächtig scheinen über hundert Schülerinnen zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen