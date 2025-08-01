Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 23vom 01.08.2025
23 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Entführung im Live-Stream! Eine junge Frau verschwindet, doch dann lässt der Täter via Live-Übertragung Polizei und Öffentlichkeit daran teilhaben, wie das Opfer langsam verdurstet. Eine Spur führt die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm zu einem Häftling ins Gefängnis. Der verurteilte Serienkidnapper scheint seinen Nachahmer zu kennen, doch er stellt eine ungewöhnliche Bedingung ...

