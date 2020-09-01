Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 01.09.2020
Folge 31: Feuer und Flamme

23 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 12

Feuer und Flamme: Brandanschlag auf ein Einfamilienhaus! Zunächst deutet alles auf einen Versicherungsbetrug hin. Als bei einer Pizzeria ein weiteres Feuer ausbricht, ist klar: ein Feuerteufel ist am Werk.

