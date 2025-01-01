K11 - Die neuen Fälle
Folge 17: Tagebuch meiner Mama
23 Min.Ab 12
Ein Junge findet das geheime Tagebuch seiner verschollenen Mama. Die Kommissare Alexandra Rietz und Daniela Stamm entdecken darin Hinweise zu einem nie aufgeklärten Verbrechen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen