K11 - Die neuen Fälle
Folge 18: Der Hater
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Eine erfolgreiche Diätbloggerin wird tot in ihrer Küche aufgefunden. Die junge Frau wurde gezwungen, unzählige Muffins zu essen und ist dann an ihrem Erbrochenem erstickt. Die Kommissare Alexandra Rietz und Daniela Stamm stoßen auf ein mysteriöses Video, worauf die Influencerin offensichtlich zum Essen der Muffins gezwungen wurde. Auf ihrem Blog finden die Ermittler zudem zahlreiche Hasskommentare. Ist einer der zwei Millionen Follower der Mörder?
