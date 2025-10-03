Neues Mädchen, alter BekannterJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 36: Neues Mädchen, alter Bekannter
23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Als die neunjährige Lola entführt wird, meldet sich aus dem Gefängnis ein alter Bekannter von Alexandra Rietz und Philipp Stehler ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
