K11 - Die neuen Fälle
Folge 55: Der Kobra-Knoten-Mörder
23 Min.Ab 12
Der Kobra-Knoten-Mörder: Drei Frauenleichen werden mit dem ungewöhnlichen Kobra-Knoten gefesselt aufgefunden. Michael Naseband und Philipp Stehler ziehen Profilerin Suzanne Grieger-Langer hinzu ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen