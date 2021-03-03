K11 - Die neuen Fälle
Folge 65: Babykauf
23 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Am helllichten Tag wird ein Baby aus seinem Bett entführt. Zurück bleiben der abgeschnittene Babyflaum, eine zerkratze Puppe und ein Drohbrief. Eine erste Spur führt in einen verschneiten Wald.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen