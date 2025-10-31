K11 - Die neuen Fälle
Folge 7: Stehler unter Verdacht
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Bei einem Autounfall mit Fahrerflucht wird ein Passant lebensgefährlich verletzt. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf Kommissar Philipp Stehler ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen